Посетители смогут попасть на колоннаду Исаакиевского собора

Храм откроется спустя несколько дней.

Уже завтра, 16 июля, откроется колоннада Исаакиевского собора. Посетители наконец смогут посмотреть на прекрасные виды Санкт-Петербурга сверху, сообщает пресс-служба Смольного. Спустя три дня, 19 числа, откроется и сам храм.

Помимо этого, в городе открыт Петропавловская крепость, где проходят несколько выставок. С 20 июля предлагают посетить Музей городской скульптуры и Мемориальный музей «Разночинный Петербург».

Напоминаем, что музеи были закрыты на протяжении четырех месяцев в связи с пандемией коронавируса. Сейчас они постепенно открывают свои двери, но всех людей просят соблюдать меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачам хотят разрешить бесплатно посещать музеи Петербурга. Депутат убежден, что врачи, как никогда, требуют особого внимания со стороны государства, а также большой благодарности.