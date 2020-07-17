В Петербурге при освобождении от арендной платы будут учитывать дополнительный вид деятельности

В Петербурге при освобождении от арендной платы будут учитывать дополнительный вид деятельности
Перечень пострадавших отраслей определили постановлением правительства России №434 от 3 апреля 2020 года. Фото: pixabay

В Северной столице внесли изменения в закон города об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, объектов нежилого фонда, а также на размещение нестационарных торговых точек.

По закону, при освобождении от арендной платы также будут учитывать не только основной вид деятельности организации или индивидуального предпринимателя, но и дополнительный.

Согласно документу, закон распространяет поддержку на соцориентированные некоммерческие организации, которые арендуют недвижимость города и осуществляют деятельность в пострадавших отраслях, включенных в реестр, который ведет Минэкономразвития России.

Перечень пострадавших отраслей определили постановлением правительства России №434 от 3 апреля 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закрытие маленьких баров приведет к росту аренды и пьянству в парадных. Такое мнение выразили Представители барной индустрии.

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