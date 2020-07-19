В Петербурге задержали сиделку, обчистившую квартиру клиентов

Женщину задержали за кражу у пенсионеров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Женщину задержали за кражу у пенсионеров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На Светлановском проспекте в Петербурге задержали 48-летнюю женщину, работавшую сиделкой. Её подозревают в краже денег и драгоценностей у клиентов.

В начале июля в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, проживающая в квартире на улице Сикейроса. Она сообщила, что сиделка её мужа похитила 80 тыс. рублей и ювелирные изделия.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемую задержали 17 июля у дома 62 корпус 1 по Светлановскому проспекту. Сейчас женщина нигде не работает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двух женщин, похитивших 200 тыс. рублей у пенсионерки. В квартиру к ней они попали под видом сотрудниц социальной службы и пенсионного фонда.