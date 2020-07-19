В Петербурге задержали сиделку, обчистившую квартиру клиентов

В Петербурге задержали сиделку, обчистившую квартиру клиентов
Женщину задержали за кражу у пенсионеров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На Светлановском проспекте в Петербурге задержали 48-летнюю женщину, работавшую сиделкой. Её подозревают в краже денег и драгоценностей у клиентов.

В начале июля в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, проживающая в квартире на улице Сикейроса. Она сообщила, что сиделка её мужа похитила 80 тыс. рублей и ювелирные изделия.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемую задержали 17 июля у дома 62 корпус 1 по Светлановскому проспекту. Сейчас женщина нигде не работает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двух женщин, похитивших 200 тыс. рублей у пенсионерки. В квартиру к ней они попали под видом сотрудниц социальной службы и пенсионного фонда.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража мвд новости спб пенсионеры сиделка улица Сикейроса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Луначарского после ДТП иномарка улетела в кусты через тротуар
Безработный и судимый житель Ленобласти похитил КамАЗ, но попался полиции
В Петербурге задержали мигранта с серебряной цепочкой прохожего
Растолстевший Джиган опубликовал видео с гармошкой из складок
Проезд по дамбе закроют 26 июля из-за парада ВМФ
На Дыбенко двое мигрантов отобрали у прохожего мобильник с помощью баллончика
Кассирша ударила ножом водителя трамвая на Омской
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались еще 26 человек