В Сертолово разыскивают учебную группу диверсантов на BMW

В Сертолово разыскивают учебную группу диверсантов на BMW
Группа передвигается на сером BMW. Фото: unsplash.com

Военнослужащие разыскивают учебную диверсионную группу во Всеволожском районе Ленинградской области. Поиск объявлен в городе Сертолово.

Тактическое задание дано в рамках внезапной проверки боеготовности. По приказу президента РФ Владимира Путина войска Южного и Западного военного округов проведут 56 учений на суше и на море.

Согласно в водным данным, в Сертолово разыскивают трех или четырех человек. На вид им около 20-30 лет, все они имеют спортивное телосложению. Перемещаться диверсанты могут с сумками, в которых лежат оружие и удостоверения военнослужащих, пишет 47news.

Предположительно группа передвигается на серых BMW с номерами Ростовской и Рязанской областей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов.

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