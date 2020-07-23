В «Лизе Алерт» рассказали, как искали в лесу Ленобласти потерявшегося дедушку

В &#171;Лизе Алерт&#187; рассказали, как искали в лесу Ленобласти потерявшегося дедушку
Потерявшийся в Ленобласти грибник. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Пожилой житель Ленобласти отправился за грибами вместе со своей супругой. В лесу они разминулись, а домой вернулась только женщина.

Как сообщает «ЛенТВ24», недавно волонтеры «Лизы Алерт» вышли на очередной лесной поиск — в Ленобласти пропал 70-летний дедушка.

Мужчина потерялся на болотной местности в лесу примерно в 10 утра. Его жена пыталась найти его самостоятельно, но не смогла. Около семи вечера она позвонила спасателям.

Добровольцы собрали три поисковые группы. Отряд «Тосно» использовал несколько ракетниц, ЛЭП проверили на вездеходе. Они не дали нужного результата. Позже выяснилось, что дедушка слышал ракеты, но не видел.

Внезапно один из проводников сообщил по рации, что пенсионера заметили на противоположном берегу. Спасатели добрались до него за 15 минут.

Поисковик Ярослав рассказал, что ночью потерявшийся грибник переждал ночь у разведенного костра. Он был найден примерно в пять утра, спустя почти 20 часов после его исчезновения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Росгвардии отыскали двухлетнего малыша, потерявшегося в Колпинском районе.

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