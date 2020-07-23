Свалка канистр с опасными химикатами обнаружена в Пушкине

Мужчина нашел емкости с химическими отходами. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Мужчина нашел емкости с химическими отходами. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Житель Пушкина наткнулся на 55 бесхозных канистр с опасными химическими реактивами, валяющимися в канаве.

Об этом информирует пресс-служба Комитета по природопользованию. На днях дежурная служба ведомства получила сигнал о подозрительном предмете в лесополосе в Пушкине. Туда отправилась бригада аварийной службы.

Специалисты обнаружили на месте событий 55 канистр, внутри которых находились химические реактивы. Общий вес канистр с химикатами составил 805 кг.

Емкости оперативно собрали и вывезли на временное хранение, впоследствии их утилизируют. Разбираться в обстоятельствах появления в канаве свалки будут правоохранительные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за свалки отходов у Финского залива возбудили дело. Свалку обнаружили в водоохранной зоне.