В Гатчине разыскивают вандалов, вскрывших могилу

Для чего вскрыли могилу и повредили гроб - непонятно. Фото: Pixabay

Для чего вскрыли могилу и повредили гроб - непонятно. Фото: Pixabay

Неизвестные надругались над захоронением. Теперь их разыскивает полиция.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Помощник мастера по захоронению обходил территорию кладбища в поселке Новый и увидел, что одна из могил вскрыта, а крышка гроба повреждена. Он тут же обратился в полицию, заявив о действиях неустановленных вандалов, надругавшихся над захоронением.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» возбудили уголовное дело. Они разыскивают преступников, но пока безуспешно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти вандалы испортили памятник боевой полуторке. Пока что злоумышленников не удалось задержать.