Экипажи морской авиации провели наземную тренировку к параду ВМФ

На аэродроме «Петрозаводск» в преддверии Дня ВМФ прошла наземная тренировка «пешим по-лётному» экипажей морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Для наземной тренировки на взлётно-посадочную полосу нанесли схему пролета над Петербургом. Экипажи в пешем строю в составе звеньев по типам самолетов отработали выстраивание, соблюдение дистанции и порядок радиообмена с руководителем полета.

На тренировке также повторили порядок действий на случай внештатных ситуаций, таких как отказ двигателя, сбои в бортовой системе навигации и других.

Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 26 июля. С аэродрома «Петрозаводск» взлеты осуществят Ил-78, Су-33 и истребители Су-27 и Су-39. Над акваторией города пролетят более 40 единиц авиатехники. Возглавит воздушную колонну штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге.