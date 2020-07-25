В Петербурге появятся новые автостоянки по адресам, предложенным горожанами

В Петербурге появятся новые автостоянки по адресам, предложенным горожанами
Новые парковки появятся в Петербурге. Фото: pixabay

Городской центр управления парковками выбрал места для строительства новых автостоянок в 12 районах. При выборе адресов учитывались пожелания петербуржцев.

Как сообщили в Смольном, за последние два месяца центр принял 70 заявок от жителей Петербурга по 57 адресам. Специалисты проанализировали часть из них, а также оценили их перспективу.

Одна из заявок по созданию новой парковки в Кировском районе ждет своей реализации уже в 202 году. Автостоянку построят рядом со станцией метро «Проспект Ветеранов». Сейчас власти выбирают подрядчика.

Еще по пяти предложенным петербуржцами адресам в Выборгском и Приморском районах выбраны земельные участки, где получится организовать парковки. Речь идет об участках на улицах Репищева, Шаврова, Туристской и Хошимина, а также проспекте Просвещения.

Еще 20 адресов по заявкам петербуржцев находятся на активно застраиваемых новыми ЖК территориях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на юге Петербурга рядом с метро появятся семь перехватывающих велопарковок.

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