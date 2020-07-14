На юге Петербурга рядом с метро появятся семь перехватывающих велопарковок

Их установку планируют завершить к концу 2020 года.

Перехватывающие велопарковки организуют в Московском районе рядом со следующими станциями метрополитена: «Московская» (две парковки), «Московские ворота», «Электросила», «Парк Победы», «Звездная» и «Купчино».

Новые парковки будут с удобными навесами и специальными дугами для крепления. Реализация идеи стала возможна благодаря проекту «Твой бюджет — 2019». Автором выступил Сергей Белугин. По его словам, петербуржцам, предпочитающим свой двухколесный транспорт общественному, будет очень удобно добираться до подземки. Они смогут оставлять велосипед на безопасной парковке и спускаться в метро , чтобы отправляться по своим делам. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Сначала перехватывающие парковки должны были появиться лишь у четырех станций метро, но позднее было решено добавить их еще к трем. Рядом с каждой из парковок установят вывески с подробной информацией об особенностях и условиях велостоянки.

Напомним, в прошлом году велопарковки уже появлялись в городе. Речь идет о Приморском районе. Оставлять свои велосипеды желающие могут у станции «Беговая» и «Комендантский проспект».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тренер назвал велосипед опасным для сжигания жиров.