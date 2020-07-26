Петербург вернулся в топ-5 городов по числу зараженных Covid-19

За вчерашний день в Петербурге выздоровели 79 человек, по всей стране выписали 3110 пациентов. Фото: Pixabay

За вчерашний день в Петербурге выздоровели 79 человек, по всей стране выписали 3110 пациентов. Фото: Pixabay

Санкт-Петербург снова вошел в пятерку регионов России по числу новых случаев заболеваемости коронавирусом.

Об этом стало известно в воскресенье, 26 июля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией, в Северной столице зарегистрировали 175 новых случаев заражения Covid-19. Таким образом, коэффициент распространения составил 0,93.

Общее количество выявленных заболеваний коронавирусом в городе достигло 30,6 тыс.

В целом по России за последние сутки выявлено 5 765 новых случаев в 83 регионах. Всего зарегистрировано 812,5 тыс. инфицированных коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние 24 часа коронавирус выявили у 43 жителей Ленобласти.