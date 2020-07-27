В Петербурге снизилась заболеваемость гепатитом

Острые формы данных вирусных заболеваний за прошедшие 10 лет стали намного меньше поражать организмы петербуржцев. Показатель заболеваемости снизился в три раза.

Также, в общей сложности, за 10 лет было продемонстрировано снижение выявляемости новых хронических случаев — на 41,6%. За тот же временной отрезок заметно упала заболеваемость гепатитом А. С 2009 года падение составило 46,7%.

За прошедший 2019 год вирусные гепатиты диагностировали у 7077 жителей Северной столицы. Отметим, что уровень заболеваемости гепатитом B остается в пределах одинаковых значений на протяжении последних 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Позитивная тенденция сохранилась и в начале 2020 года. За минувшие первое полугодие количество случаев гепатита В и С уменьшилось в 1,7 раз, если сравнивать данные со среднемноголетними значениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детям с гепатитом С предоставят бесплатные лекарства в Петербурге.