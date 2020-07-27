В Роспотребнадзоре рассказали, когда употребление рыбы в пищу может таить в себе опасность

Будь то свежевыловленная рыба или же купленная в магазине — во всех случаях в организмах водоплавающих могут присутствовать следы паразитарных болезней.

Такие опасные вещи как описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллез, могут нанести огромный удар по здоровью, отличиться осложнениями, привести к инвалидности и даже смерти.

Стоит отметить, что паразитозами заразиться можно на только от рыб, но и раков, моллюсков, и других представителей живности.

Чаще всего россияне заболевают описторхозом. В прошлом 2019 году болезнь настигла 19,5 тысяч человек. Человек заражается, если употребляет в пищу рыб семейства карповых, которые предварительно не прошли необходимые процедуры, призванные уничтожить все следы паразитов.

Помимо этого, можно заразиться анизакидозом и дифиллоботриозом. В результате попадания в организм, паразиты запускают негативные процессы в ЖКТ. Вторая по списку болезнь же может спровоцировать анемию.

Чтобы не испытывать судьбу и не рисковать своим здоровьем, стоит помнить, что рыбу необходимо правильно готовить. В случае варки, важно дождаться 15 минут после закипания воды. Жарить рыбу стоит не менее 20 минут. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Если же рыбу решено засолить, то стоить запомнить, что маленькие рыбешки в соли необходимо выдерживать 14 дней, а крупные в течение 40 дней. На 10 килограмм рыбы должно быть задействовано 2 килограмма соли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Славянке плавает мертвая рыба.