В Петербурге принудительно госпитализировали двух больных туберкулезом

Судебные приставы Санкт-Петербурга в 2026 году принудительно госпитализировали двух горожан с открытой формой туберкулеза. В прошлом году по решению суда в специализированные медучреждения поместили 27 жителей города.

Районные суды Петербурга приняли решения о принудительной госпитализации граждан, больных открытой формой туберкулеза. Такие пациенты представляют опасность для окружающих. Исполнительные листы поступили судебным приставам на принудительное исполнение.

В пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу сообщили, что самому молодому пациенту было 30 лет. Самому пожилому было 92 года. Среди госпитализированных большинство составили мужчины.

В 2026 году судебные приставы окончили фактическим исполнением производство в отношении 92-летнего жителя Московского района. По решению суда пенсионер должен был отправиться на обследование и лечение принудительно на шесть месяцев. Мужчину под контролем судебного пристава доставили в противотуберкулезный диспансер. В настоящий момент он уже покинул медучреждение.

Напомним, туберкулез является инфекционным заболеванием и передается воздушно-капельным путем. Открытая форма болезни представляет прямую угрозу для окружающих. Законодательство предусматривает принудительную госпитализацию таких больных по решению суда.