Католическая Пасха в 2026 году наступит на неделю раньше православной

В 2026 году православная Пасха приходится на День космонавтики. Это главный христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа на третий день после распятия. Пасха символизирует победу жизни над смертью и добра над злом. Католическая Пасха в этом году выпадает на пятого апреля, так что разница между датами составляет одну неделю.

Дата праздника рассчитывается по лунно-солнечному календарю. Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Этот принцип был закреплен на Никейском соборе в 325 году. Великий пост перед Пасхой начинается 23 февраля и длится 48 дней.

Празднование начинается в ночь с субботы на воскресенье. Ровно в полночь проходит крестный ход, после которого служится пасхальная литургия. На Пасху принято приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!». Первым приветствие произносит младший по возрасту.

Главными символами праздника считаются крашеные яйца и кулич. Традиция красить яйца связана с Марией Магдалиной. Она принесла императору яйцо, которое стало красным в знак воскресения Христа.