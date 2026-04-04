Ларисе Долиной грозит штраф в 100 млн рублей из-за загрязнения ручья на участке

Певица Лариса Долина может столкнуться с крупным штрафом из-за экологического скандала на своем подмосковном участке. Власти проверяют факт загрязнения природного ручья сточными водами с ее территории, и в случае подтверждения вины артистке придется возместить ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.

Экологическое нарушение

С искусственного пруда на земле Долиной по старым ржавым каналам стекает болотная жижа. Нечистоты уже загрязнили берега и русло ближайшего ручья. Об этом сообщает Телеграм-канала Mash.

Специалисты взяли пробы воды для лабораторного анализа. Если экспертиза докажет факт нанесения ущерба окружающей среде, суд обяжет владелицу участка профинансировать очистные работы. Их ориентировочная стоимость составляет 100 миллионов рублей.

Ранее в природоохранную организацию поступала жалоба на незаконно сделанный пруд на участке певицы. Если эта информация подтвердится, на ликвидацию водоема и восстановление ландшафта местности Долиной придется потратить около 50 миллионов рублей.

История создания пруда

Искусственный водоем появился на участке еще в 2001 году. На его создание тогда потратили два миллиона рублей. Для рытья котлована использовали тяжелую технику. Позже вокруг пруда возвели гараж площадью 179,2 квадратных метра и два жилых дома. Такое масштабное вмешательство нарушило естественный рельеф местности и могло нанести вред экологии. В настоящее время проверка продолжается. Окончательное решение будет зависеть от результатов лабораторных анализов проб воды.

Иск Долиной к мошенникам

Напомним, что балашихинский суд назначил на 30 апреля рассмотрение иска Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда на 114 миллионов рублей к фигурантам дела о мошенничестве. Ранее певица снизила сумму требований, вычтя уже присужденные 61 миллион рублей из первоначальных 175 миллионов.

В августе 2024 года полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении артистки. Следствие установило, что с апреля по июнь 2024 года злоумышленники регулярно выходили на связь с певицей, представляясь сотрудниками различных служб. Под предлогом необходимости срочного перевода денег на безопасные счета они похитили сбережения Долиной.

Кроме того, под их влиянием певица продала принадлежавшую ей квартиру в Хамовниках. Рыночная стоимость недвижимости превышала 138 миллионов рублей, общий ущерб следствие оценило в 317 миллионов рублей.