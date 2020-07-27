Смольников признал, что «Зенит» навсегда останется в его сердце

Футболист прокомментировал свой переход в «Краснодар».

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обращение футболиста Игоря Смольникова было опубликовано в Instagram-аккаунте его супруги. Он отметил, что гордится тем, что играл за «Зенит» – для него клуб стал семьей. Игрок поблагодарил болельщиков за поддержку и признал, что «сине-бело-голубые» навсегда останутся у него в сердце. Смольников добавил, что ему предлагали продлить контракт, но он принял решение уйти, так как хочется двигаться дальше.

«Зная, что за моей спиной «Зенит», я ещё больше хочу играть и двигаться дальше!»

— заключил футболист.

Напоминаем, что теперь Смольников будет играть за «Краснодар» спустя семь лет в «Зенит». За эти годы он принял участие в 200 матчах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Иванович собирается переходить в «Эвертон». Капитан «Зенита» якобы уже попрощался с «сине-бело-голубыми», так как не собирается продлевать контракт.