Звезда «Игры Престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас стали родителями

Новоиспеченные мама и папа тщательно оберегали свою семейную жизнь от вмешательства посторонних. Пара официально не обсуждала беременность, не говорила о сроках и поле ребенка. Однако журналистам все же стало известно, что Тернер родила дочь 22 июля в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Актриса Софи Тернер и певец культовой группы «Jonas Brothers» Джо Джонас поженились прошлым летом. Праздничных церемоний было даже две. Однако, папарацци так и не смогли заснять торжество. Это радостное событие также было скрыто от посторонних глаз. Пара вместе уже 4 года. Известно, что в свое время Тернер и Джонас смогли преодолеть кризис и сохранить отношения.

Сейчас молодые родители будут активно заниматься ухаживанием за своей дочерью. Неизвестно, заняты ли они сейчас в каких-то проектах. Во время эпидемии коронавируса Тернер и Джонас стараются быть максимально осторожными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что татуировка актрисы «Игры престолов» оказалась спойлером финала.