Из станции Водоканала забил фонтан

В результате обрушилось 50 квадратных метров фасада одного из зданий поблизости.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Красногвардейском переулке – там модульная станция по очистке воздуха лишилась 50 квадратных метров фасада, в результате чего из нее забил фонтан. Отмечается, что здание осталось без панелей и стеклопакетов, а также водосточной трубы. Зато сам каркас оказался на нарушен. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Напоминаем, что в этот вторник в городе прошел сильный ливень, поэтому сотрудникам Водоканала пришлось потрудиться. Сразу в нескольких районах наблюдались подтопления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Фрунзенском районе из-за прорыва трубы забил фонтан из кипятка. На месте работают аварийные коммунальные службы, которые остановят вытекание воды и проведут профилактический осмотр труб.