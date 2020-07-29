В Петербурге неизвестные вытащили из банкомата 610 тысяч рублей

В Петербурге неизвестные вытащили из банкомата 610 тысяч рублей
Злоумышленники, вероятно, тщательно спланировали преступление. Фото: pixabay.com

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга около пяти утра 28 июля неизвестные подорвали банкомат и похитили оттуда 610 тысяч рублей.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и области от сотрудника службы безопасности пострадавшего кредитно-финансового учреждения. Воры совершили нападение на офис, расположенный на Ропшинском шоссе, в деревне Марьино.

Выяснилось, что злоумышленники вырвали металлическую решетку, защищающую окно и отжали стеклопакет, чтоб проникнуть в помещение. После этого они подорвали банкомат, похитили деньги и скрылись с места происшествия. При этом воры «позаботились» о камерах видеонаблюдения и предварительно залили их краской. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банковские мошенники оставили пенсионера без двух миллионов рублей.

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