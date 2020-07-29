Житель Петербурга получил срок за покушение на мошенничество в размере 10 млн рублей

Житель Петербурга получил срок за покушение на мошенничество в размере 10 млн рублей
Мошенника задержали в момент получения денежных средств. Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным местного жителя, который попытался обмануть гражданина, привлеченного к уголовной ответственности, на 10 млн рублей.

По информации городской прокуратуры, господин Артем Полозов обратился к потерпевшему, находящемуся под домашним арестом, и заявил, что якобы его связи в правоохранительных органах могут помочь изменить меру пресечения и переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. За «услугу» Полозов попросил 10 миллионов рублей, заведомо зная, что не исполнит обязательств.

Потерпевший, однако, разгадал преступный замысел Полозова и обратился к правоохранительным органам. При передаче денег злоумышленника задержали сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Суд назначил мошеннику 2,5 года условного срока и штраф в размере 700 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге злоумышленники подорвали банкомат и украли 610 тысяч рублей.

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