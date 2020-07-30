Чемпион России по боксу Мазур проведет открытую тренировку для будущих служащих по контракту

Спортивное обучающее мероприятие пройдет в Пионерском парке в четверг, 30 июля, в 10:30 утра.

Тренировка, в ходе которой российский боксер Алексей Мазур продемонстрирует свои способности, а также даст практические советы и обучит различным навыкам, направлена в основном на будущих военных, собирающихся служить на контрактной основе. Однако, прийти на занятие могут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Акция под названием «Тренировка с чемпионом» позволит будущим военным ознакомиться с возможностями ведения боя. Мазур расскажет о многих секретах боевого искусства и продемонстрирует свои способности лично. Отметим, что открытая тренировка пройдет согласно предписаниям Роспотребнадзора. На мероприятии будут соблюдены все необходимые меры предосторожности актуальные во время эпидемии коронавируса.

Член сборной России по боксу 29-летний Алексей Мазур является мастером спорта международного класса. В его копилке достижений множество наград, в том числе и победа в первенстве России в 2018 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что боксер Денис Лебедев проиграл поединок и решил повторно завершить карьеру.