Полиция спасла баранов, которых хотели зарезать в Кудрово

Жители Ленинградской области предотвратили смерть двух животных, которых хотели зарезать на стройке.

Как сообщается в группе «Жизнь в Кудрово» в соцсети «ВКонтакте», накануне днем один из подписчиков заметил, как рабочие ведут на стройку животных. Пользователи решили, что мужчины хотели устроить жертвоприношение на Курбан-байрам.

«Я не знаю, как на это реагировать. Но мне стало не по себе. Стройка по адресу: Столичная, 11, к1», — написала местная жительница, первая заметившая баранов.

Подписчики посоветовали ей вызвать полицию, встав на сторону домашних животных. Правоохранительные органы приехали по адресу тем же вечером и предотвратили смерть баранов, сообщают очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что муфтий Петербурга призвал отметить Курбан-байрам по домам и ограничиться участием в праздничной молитве online.