Wizz Air вновь начнет летать из Петербурга в Лондон

Низкобюджетная авиакомпания продолжит отправлять свои самолеты в столицу Великобритании.

Регулярное сообщение восстановится уже с 19 августа. Wizz Air снова свяжет Северную столицу и Лондон. Пассажирские самолеты будут доставлять туристов из Пулково в аэропорт Лутон приблизительно 4 раза в неделю. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

Забронировать билеты на рейс можно уже сейчас. Сделать это получится на сайте Пулково или сайте Wizz Air.

Стоит отметить, что за прошедший, 2019 год, авиакомпания на рейсах между Петербургом и Лондоном смогла перевезти 29000 пассажиров. Прямые рейсы, связавшие города, начали осуществляться 1 октября 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Wizz Air запускает рейсы из Петербурга в города Италии. Первые рейсы стоит ожидать уже в декабре.