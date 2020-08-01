В Купчино приступили к комплексному обновлению панельных многоэтажек

Фото до завершения ремонта. На сегодняшний день дом полностью отремонтирован и подготовлен к новому отопительному сезону. Фото: Google View

Фото до завершения ремонта. На сегодняшний день дом полностью отремонтирован и подготовлен к новому отопительному сезону. Фото: Google View

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга начинается масштабное обновление панельных многоэтажек. Проект реализуют комплексно — проводят и капитальный, и косметический ремонты, а также благоустройство прилегающих территорий.

Обновление панельных многоэтажных домов в Северной столице проходит в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В нее входит ремонт системы холодного, горячего и электроснабжения, модернизация лифтов и системы канализации, реставрация фасадов и кровли, замена стояков и отопительных радиаторов.

Кроме того, жильцам устанавливают счетчики на электричество и воду. Косметическому ремонту также подвергаются лестничные площадки. Одним из домов, прошедших такое обновление, стал дом №22 по улице Белы Куна, возведенный в 1969 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аварийный жилой массив на Кондартьевском проспекте полностью отремонтируют к концу 2022 года.