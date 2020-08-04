Шесть вопросов, которые волнуют родителей школьников и дошкольников перед 1 сентября

Режим работы детских садов, количество детей в группах, санитарно-эпидемиологические правила в учреждениях, школьная форма, дистанционное обучение: Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, что больше всего волнует петербургских родителей в преддверии нового учебного года.

Шесть вопросов, которые волнуют петербургских родителей в преддверии 1 сентября:

что сейчас означает словосочетание «привычный режим работы детских садов»

продолжат ли работать дежурные группы

какой будет наполняемость групп в детских садах

почему в разных дошкольных учреждениях разные санэпидправила

сколько придется потратить на школьную форму

занятия в школах будут традиционными или дистанционными

С 27 июля постановлением правительства Петербурга детским садам разрешено работать в привычном режиме. Однако некоторые родители, вероятно, не поверив своему счастью, на всякий случай решили уточнить — что же это все-таки означает.

Скриншот сообщений в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

И дело не в том, что за четыре карантинных месяца петербуржцы забыли, как выглядят и как должны функционировать дошкольные образовательные учреждения. По заверениям горожан, в некоторых детских садах идет ремонт, поэтому открыться они смогут не раньше 1 сентября. Другие остаются закрытыми по иным (не известным родителям) причинам.

Скриншот сообщений в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Возможно поэтому петербуржцы интересуются судьбой уже привычных дежурных групп. Горожанам важно знать, буду ли они работать хотя бы до конца августа.

Скриншот сообщений в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

А вот те, у кого нет сомнений насчет посещения детских садов осенью, переживают за их наполняемость. Ведь количество детей в государственных дошкольных учреждениях, при их функционировании в штатном режиме, отнюдь не 12 человек в группе, а раза в два больше. Очевидно, родители просто боятся скученности, которая может привести к росту заболеваемости, что особенно нервирует на фоне эпидемии Covid-19.

Скриншот сообщений в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Кроме того, некоторые родители возмущены отсутствием единообразия в соблюдении дошкольными образовательными учреждениями санитарно-эпидемиологических правил.

Скриншот сообщений в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

На фоне возникшего из-за пандемии коронавируса кризиса некоторые родители переживают из-за предстоящих трат, например, на школьную форму. Ее, ко всему прочему, собираются несколько модернизировать, позволив детям носить толстовки. Об этом Gazeta.SPb.ru рассказывала ранее. Мнения горожан по этому поводу разделились: одни инициативу посчитали хорошей, другие — нет. Третьи полагают, что школьную форму лучше вообще отменить.

Скриншот сообщений в группе «Littleone — сайт питерских родителей» «ВКонтакте»

Наконец родители беспокоятся о том, что новый учебный год начнется и продолжится в дистанционном формате. Опасения граждан можно понять, особенно на фоне отсутствия конкретики в подаваемой информации. Эти страхи периодически пытается развеять Министерство просвещения РФ. Например, глава министерства Сергей Кравцов на брифинге 27 июля заявил о готовности открыть все школы и организовать традиционные линейки.

«Мы не планируем вводить дистанционное обучение»,

— сказал он.

Однако ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решение о формате занятий в российских образовательных учреждениях будут приниматься 20 августа по каждому региону отдельно.

Временно исполняющим обязанности председателя Комитета по образованию Петербурга является Ирина Асланян. Она приступила к работе с 25 июля, сменив Жанну Воробьеву, которая, в свою очередь, стала специальным представителем губернатора города Александра Беглова. Координирует работу образовательного ведомства вице-губернатор Ирина Потехина.