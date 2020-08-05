В Петербурге состоится концерт в память об Энди Картрайте

Друзья артиста хотят собрать деньги для матери рэпера.

В Санкт-Петербурге уже 7 августа пройдет концерт в память об убитом рэпере Энди Картрайте. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Одним из организаторов вечера стал организатор Versus Battle Ресторатор. Он отметил, что друзья и знакомые артиста хотят собрать средства, чтобы передать их матери Картрайта. Сейчас женщина готовится к похоронам сына и помощь будет не лишней. Отмечается, что рэпера отправят в последний путь как минимум через месяц, так как следователям нужно провести ряд экспертиз.

Концерт состоится в пространстве GLAVLOFT на Лиговском проспекте, где выступят DMT XIII, Кажэ, Крип-а-Крип и другие артисты. Билет стоит 600 рублей.

Напоминаем, что тело рэпера обнаружили 30 июля в квартире на Невском проспекте. Оно было расфасовано по пакетам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вдова Картрайта показала, где расчленяла рэпера.