В Петербурге обследовали на COVID-19 более 13,5 тысяч человек

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекции на 10:00 10 августа, в Северной столице прошли исследования на COVID-19 13 698 человек.

На данный момент из-за подозрения на коронавирус в Петербурге под медицинским наблюдением находится 699 человек. Один из них — в обсерватории, 358 соблюдают режим самоизоляции на дому, еще 340 человек — контактные. Обработан также 151 вызов, поступивший в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Напомним, что её номер — 122.

Кроме того, поступило 65 обращений в службу экстренных вызовов 112. 19 человек оповестили о возвращении на территорию России из других стран. Также 23 заявки за минувшие сутки поступило в Городскую службу скорой помощи, 15 вызовов — в полицию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировали свыше пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.