Гостехнадзор Ленобласти завтра проверит водителей квадроциклов

Специалисты областного Гостехнадзора проверят квадроциклы и их водителей. Рейд пройдет с 12 по 23 августа.

Особое внимание инспекторы уделят техосмотру, страхованию, а также постановке на учет транспортного средства. В операции также примут участие сотрудники подразделения ДПС ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти и службой участковых уполномоченных.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, операция носит профилактический характер. Все это нужно, чтобы сократить число случаев ДТП с тяжелыми последствиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские Петербурга провели рейд на Пискаревском проспекте, где собираются стритрейсеры. За день на дорогах проверили 180 транспортных средств.