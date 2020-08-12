Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнения

Сильнее всего рискуют потерять работу россияне, работающие в сфере услуг, транспортной отрасли, торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы. Об этом рассказали в Минтруде.

В ближайшее время под сокращение может попасть меньше 1% от всех работающих по найму. Рынок труда постепенно восстанавливается от последствий пандемии Covid-19. Так, в июле количество принятых на работу граждан превысило число тех, кто лишился постоянного заработка.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, минимальные риски лишиться места работы у тех, кто трудится в области логистических, консалтинговых услуг, а также в химической и топливной промышленности и металлургии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство труда объяснило порядок перевода жителей России на удаленную работу. Граждане имеют возможность перейти на дистанционный формат, даже если она не предусмотрена трудовым договором. Речь идет о тех работниках, которые имеют такие технические возможности.