Петербургского врача подозревают в совращении 13-летнего мальчика

Петербургского врача подозревают в совращении 13-летнего мальчика
Что именно сделал медик, не уточняется. Фото: pixabay.com

В Северной столице задержан сотрудник ГБУЗ детского поликлинического отделения №27, подозреваемый в совращении несовершеннолетнего.

Согласно данным, поступившим от правоохранительных органов, о противоправных действиях врача полицейским рассказала мать пострадавшего подростка. В понедельник, 10 августа, мальчик отправился на прием к специалисту по ультразвуковой диагностике. В результате, как предполагают стражи порядка, ребенок подвергся развратным действиям со стороны врача.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают подробности случившегося и проверяют поступившую информацию на достоверность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте женщина, по предварительным данным, стала жертвой ограбления и изнасилования. Полицейские разыскивают предполагаемого злоумышленника.

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