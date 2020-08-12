Петербургского врача подозревают в совращении 13-летнего мальчика

Что именно сделал медик, не уточняется. Фото: pixabay.com

Что именно сделал медик, не уточняется. Фото: pixabay.com

В Северной столице задержан сотрудник ГБУЗ детского поликлинического отделения №27, подозреваемый в совращении несовершеннолетнего.

Согласно данным, поступившим от правоохранительных органов, о противоправных действиях врача полицейским рассказала мать пострадавшего подростка. В понедельник, 10 августа, мальчик отправился на прием к специалисту по ультразвуковой диагностике. В результате, как предполагают стражи порядка, ребенок подвергся развратным действиям со стороны врача.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают подробности случившегося и проверяют поступившую информацию на достоверность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте женщина, по предварительным данным, стала жертвой ограбления и изнасилования. Полицейские разыскивают предполагаемого злоумышленника.