Дату похорон Энди Картрайта объявят после получени результатов экспертизы

Рэпер Александр Юшко, известный под псевдонимом Энди Картрайт, был убит 29 июля, однако останки исполнителя все еще не погребены, так как необходимы для установления причины смерти.

Следствие предполагает, что Картрайт был убит собственной супругой, Мариной Кохал, которая пыталась избавиться от тела, расчленив его. Адвокат Антон Кобит, представляющий интересы пострадавшей стороны, объяснил, что получить разрешение на выдачу и захоронение останков музыканта можно только от следователя. Учитывая тот факт, что что причину и способ убийства все еще не удалось выявить, речи о захоронении идти не может, пишет «Мойка78«, ссылаясь на комментарий Кобита.

Напомним, что вдова рэпера, Марина Кохал, обвиняется в убийстве мужа и была заключена под стражу 3 августа. Тем не менее, защита обвиняемой обжаловала постановление суда и настаивает на невиновности подопечной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пройдет концерт в память артиста и для сбора средств, которые перейдут в поддержку его семьи.