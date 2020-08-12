На реконструкцию кинотеатра «Максим» на Ланском шоссе изыщут 170 млн рублей

К настоящему времени в здании полностью выполнены работы по устройству кровли, почти завершено устройство кирпичных стен, перегородок и конструкций усиления, идет разводка электрических сетей, прокладка воздуховодов вентиляции, монтаж утепления фасада, по периметру здания обустраивается дренажная система. Фото: gov.spb.ru

К настоящему времени в здании полностью выполнены работы по устройству кровли, почти завершено устройство кирпичных стен, перегородок и конструкций усиления, идет разводка электрических сетей, прокладка воздуховодов вентиляции, монтаж утепления фасада, по периметру здания обустраивается дренажная система. Фото: gov.spb.ru

После реконструкции кинотеатр «Максим» на Ланском шоссе в Приморском районе Северной столице станет культурным центром на 800 человек, однако сохранит свое название.

В среду, 12 августа, в пресс-службе городской администрации сообщили, что в прошлом году в бюджете Петербурга были предусмотрены расходы на реконструкцию кинотеатра, однако выделенных средств не хватило для завершения работ, на отделочный этап необходимо еще примерно 170 млн рублей.

Кроме того, для закупки оборудования придется выделить еще порядка 350 миллионов. Губернатор Александр Беглов, в рамках рабочего визита в Приморский район, пообещал, что Смольный изыщет средства для завершения реконструкции культурного объекта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе на реконструкцию теплосетей выделено свыше 330 миллионов рублей.