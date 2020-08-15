В Сертолово начали проектировать транспортно-пересадочный узел

В состав ТПУ в Сертолово будут входить небольшой автовокзал, платформа и перехватывающие парковки для машин. Фото: pixabay

В состав ТПУ в Сертолово будут входить небольшой автовокзал, платформа и перехватывающие парковки для машин. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти приступили к проектированию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Сертолово. Объект хотят разместить на пересечении Индустриальной улицы и ж/д путей.

Как сообщили в областном правительстве, планируется, что в состав ТПУ в Сертолово будут входить небольшой автовокзал, платформа и перехватывающие парковки для машин.

Власти пока не уточняют сроки и стоимость проектирования, а также ожидаемые сроки строительства узла.

Правительство Ленобласти также планирует построить подобные инфраструктурные объекты на ж/д станциях «Всеволожская», «Мельничный ручей», «Гатчина», «Токсово», «Ивановская» и «Нева».

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