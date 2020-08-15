Лукашенко приказал перебросить десантников к западной границе

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска на западную границу республики, в Гродно.

Об этом информирует Sputnik Беларусь в субботу, 15 августа. Соответствующее распоряжение глава государства отдал в ходе совещания в Центре стратегического управления Министерства обороны РБ.

Александр Лукашенко объяснил свои действия тем, что это связано с учениями НАТО в соседствующих с Белоруссией Польше и Литве, а также напряженной обстановкой на западных границах республики.

На совещании Лукашенко также заявил, что действующее руководство РБ «никому не отдаст страну и удержит ситуацию». По словам президента, сейчас нет места благодушию и успокоенности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин обсудил с Лукашенко возвращение задержанных под Минском россиян на родину.