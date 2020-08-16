На популярном горном курорте в России выявили очаг бубонной чумы

Плато Укок пока что посещать нельзя.

В Горном Алтае, на популярном у россиян горном курорте плато Укок, выявили очаг бубонной чумы. Об этом пишут «Новости Горного Алтая». Чумные эпизоотии обнаружили сразу на пяти участках региона, что вызывает беспокойство у чиновников. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора уже ограничили доступ к плато Укок. Отмечается, что проводятся серьезные профилактические работы – вакцинировано более 18 тысяч человек.

Местные власти подчеркнули, что в Монголии сейчас неблагополучная эпидемиологическая обстановка – там чумой заразились 10 человек, двое скончались.

Напоминаем, что переносчиками заболевания являются блохи, живущие на грызунах. Сейчас их отлавливают, чтобы не допустить распространения чумы на территории России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты оценил шансы эпидемии бубонной чумы в России.