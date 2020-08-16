СМИ пишут о смерти внука Нурсултана Назарбаева

Мужчине должно было скоро исполниться 30 лет.

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан скончался, не дожив до своего 30-летия, в Лондоне. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает портал zakon.kz. Пока что никакие детали инцидента не раскрывается, говорится лишь, что у мужчины остановилось сердце.

Напоминаем, что Айсултан родился 26 августа 1990 года. Его мать, Дарига Назарбаева, является дочерью экс-главы Казахстана. Мужчина учился в британской Королевской военной академии в Сандхресте, а затем работал в главном разведывательном управлении министерства обороны Казахстана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев подхватил коронавирус.