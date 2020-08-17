Рабочая неделя в Ленобласти начнется с +22 градусов тепла

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с +22 градусов тепла
В ближайшее время Ленобласть не ждут сильные погодные изменения. Фото: pixabay.com

В понедельник, 17 августа, жителей Ленинградской области ждет теплая и погода без осадков, синоптики прогнозируют переменную облачность.

Согласно данным официального сайте ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время температура воздуха на территории 47 региона составляла от +7 до +12 градусов тепла. Днем воздух должен прогреться до +17, в некоторых районах — до +22 градусов Цельсия.

В течение дня будет дуть умеренный ветер западного и северо-западного направления. Атмосферное давление в течение дня будет незначительно меняться, но останется в пределах нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в понедельник незначительно похолодает, столбик термометра опустится до +21 градуса днем и до +13 ночью. Такая температура продержится до среды, а затем погода снова порадует жителей Северной столицы теплом.

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