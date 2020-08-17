Экс-владельцам торговой сети «Метрика» грозит арест имущества

Экс-владельцам торговой сети &#171;Метрика&#187; грозит арест имущества
"Метрика" просуществовала на рынке до 2015 года, уже в 2016 году у компании начались крупные финансовые трудности. Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Северо-Западного округа постановил привлечь к субсидиарной ответственности бывших владельцев торговой сети строительных гипермаркетов «Метрика», Евгения Лебедева и Оксану Лалаянц.

Бизнесмены обязаны расплатиться по счетам ООО «Стройбаза Рыбинская Маркет» («СБР Маркет»), управлявшего сетью DIY-маркетов, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, суд подтвердил постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, который в 2019 году также признал субсидиарно ответственными экс-руководителей «Метрик», Алексея Иовлева и Василия Муравьева.

В общей сложности «СБР Маркет» задолжала 1,4 миллиарда рублей. Между тем, компания не располагает активами, которые можно было бы продать в счет долгов. Таким образом, суд может наложить арест на активы непосредственно ответчиков, как на территории России, так и за рубежом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за полгода обанкротились более 42 тысяч россиян.

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Экс-владельцам торговой сети «Метрика» грозит арест имущества
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