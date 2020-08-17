Турецкие власти объяснили, как в стране проходит карантин для туристов

В Турции рассказали, что делать путешественникам в случае выявления симптомов COVID-19 в аэропорту.

Туристам, посещающим Турцию, не стоит сильно беспокоиться. Если симптоматику болезни обнаружат еще на территории воздушной гавани, пассажиру сделают тест на коронавирус. В случае необходимости, его направят в стационар, где обеспечат бесплатное лечение, которое покроет страховка.

Если же в больнице находиться нет необходимости, то для туриста и его близких (если он прибыл на отдых с семьей) выделят номера в отеле, в котором и собирались останавливаться путешественники изначально. То есть, ни в какие обсерваторы инфицированных отправлять не будут. Проживание и питание, согласно срокам купленных туров, для заболевших будет бесплатным. В случае, если на карантине необходимо находиться дольше, чем предусмотрено в договоре между туристом и отелем, расходы на жилье и еду возьмет на себя гостиница. Это будет происходить в рамках страховки отеля для объекта размещения — ее наличие необходимо уточнять заранее. Максимальный срок обеспечением услуг в такой ситуации составит 15 дней. Об этом сообщает «Вестник Атор» с ссылкой на посольство РФ в Турции.

Разъяснили и ситуацию с тем, кто считается «контактными». Если в самолете летел пассажир с коронавирусом, то людям, сидящим с ним рядом, делаются тесты по желанию. При этом, если пассажиры находились в самолете в масках, то контактировавшими они считаться не будут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция уточнила правила въезда туристов в условиях пандемии Covid-19.