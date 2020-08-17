Петербуржец продал «Северной верфи» поддельные электродвигатели на 40 млн рублей

Кировский районный суд признал виновным в мошенничестве предпринимателя Игоря Родькина, который поставил заводу «Северная верфь» непроверенное оборудование.

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, бизнесмен согласился скупить партию дешевых электродвигателей, у которых отсутствовали документы, подтверждающие их производство по ГОСТу и потому отвергнутые военной приёмкой военной представительства Минобороны. За каждый из них предприимчивому дельцу заплатили 15 тысяч рублей.

В свою очередь, полученное оборудование бизнесмен передал ПАО «Северная верфь». Из поставленных 60 штук 26 были неаутентичными. Общая сумма поставки составила 100 млн 236 тысяч рублей, 17 млн 768 тысяч из них фактически были похищены. Родькин присвоил их и распорядился по своему усмотрению. Аналогичным образом предприниматель похитил еще 22 млн 175 тысяч рублей за непригодные насосы для другого корабля. Кроме того, он получил 525 тысяч рублей за покупку непригодных электродвигателей. Суд назначил бизнесмену 5,5 лет условного срока и взыскал с него те самые 525 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправится под суд вор, обокравший ветеринара.