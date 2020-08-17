Житель Петербурга под предлогом фотосессий незаконно сдавал в аренду гидроциклы

Житель Петербурга под предлогом фотосессий незаконно сдавал в аренду гидроциклы
Нередки несчастные случаи при управлении гидроциклом людьми без прав. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте выявили, что индивидуальный предприниматель, который якобы сдает в аренду гидроциклы для фотосессий, на самом деле предоставляет их для катания.

Нарушение требований безопасности состоит в том, что 38-летний владелец десяти гидроциклон предоставляет водный транспорт лицам, не имеющим прав на управление маломерными судами. Все договоры об аренде, а также гидроциклы изъяты и переданы на штрафстоянку, а материал, полученный в ходе проверки, направлен в Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России для принятия процессуального решения.

Правоохранители отмечают, что в последнее время в Петербурге и Ленобласти участились несчастные случаи во время катания на гидроциклах под управлением людей, не имеющих соответствующих навыков и документов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная полиция регулярно ловит «бесправных» водителей гидроциклов в акватории Невы и за её пределами.

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Житель Петербурга под предлогом фотосессий незаконно сдавал в аренду гидроциклы
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