В Петербурге коронавирусом заразились 30 артистов Мариинского театра

В Северной столице зафиксировали вспышку COVID-19 среди участников балетной труппы Мариинского театра.

В понедельник, 17 августа стало известно о 30 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Мариинке. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на руководителя отдела эпидемиологического отдела петербургского управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.

Большая часть зараженных являются артистами балета. В больницах получают лечение трое зараженных, все остальные соблюдают режим самоизоляции дома и получают необходимое лечение. К счастью, в большинстве из случаев, болезнь протекает легко.

Для пресечения дальнейшего распространения болезни, балетная труппа (около 300 человек) находится в изоляции из-за возможных контактов с зараженными. На карантине они пребывают по месту жительства.

После выявления болезни в стенах театрах, его деятельность временно прекращалась. Однако, после дезинфицирующих мероприятий, которые специалисты провели 15 августа, работа культурного учреждения была возобновлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у артистов Мариинского театра обнаружили коронавирус.