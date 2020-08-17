Лукашенко пригрозил белорусам Россией

Лукашенко пригрозил белорусам Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Правительство Белоруссии

Президент республики заявил, что страна может превратиться в «санитарный кордон» против России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты могут превратить республику в «санитарный» кордон против России. Он задал риторический вопрос: хотят ли оппозиционеры, чтобы соседская страна отреагировала на происходящее?

«Поставят еще (белорусов – ред.) в ланцуг (цепь – ред.) от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом», — сказал Лукашенко, чьи слова цитирует телеканал «Беларусь 1».

Он отметил, что сам подобного не желает. Напоминаем, что с 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции, участники которых требуют смены власти. Оппозиция убеждена, что Лукашенко не мог набрать большинство голосов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко допустил перевыборы, но после принятия новой Конституции.

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