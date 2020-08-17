Мэр Антальи заболел коронавирусом

Политик заявил, что чувствует себя хорошо. Он находится в больнице.

Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек рассказал о том, что получил положительный результат теста на коронавирус. Новостью он поделился в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что сейчас находится в больнице, изолированный от всех. Политик чувствует себя хорошо, а настроение у него «на высоте».

Бёджек попросил окружающих не забывать о мерах предосторожности – нужно носить маски и соблюдать дистанцию.

«Надеюсь на скорую встречу с вами»,

— добавил он.

Напоминаем, что в Турции зарегистрировано почти 250 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – около шести тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, как проявляются симптомы коронавируса. Стало известно, каковы первые проявления болезни.