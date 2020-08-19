Росприроднадзор наведается с проверкой к владельцу двух рысей в Петербурге

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверит факты содержания петербуржцами диких животных в квартирах.

В частности, многократные жалобы в ведомство поступали от соседей жителя одного из домов в Невском районе Северной столицы, который содержит у себя восемь собак и двоих рысей. Также возмущенные жильцы в Центральном районе города просят разобраться с квартирой, в которой живут лиса с лисятами и змеи.