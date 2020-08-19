Росприроднадзор наведается с проверкой к владельцу двух рысей в Петербурге

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверит факты содержания петербуржцами диких животных в квартирах.
В частности, многократные жалобы в ведомство поступали от соседей жителя одного из домов в Невском районе Северной столицы, который содержит у себя восемь собак и двоих рысей. Также возмущенные жильцы в Центральном районе города просят разобраться с квартирой, в которой живут лиса с лисятами и змеи.
Горожанам, содержащим в качестве домашних питомцев опасных животных придется подготовить документы, подтверждающие законность такого соседства. Отметим, что с 1 января перечень запрещенных к содержанию дома зверей существенно расширился.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности случая в Невском районе. Соседи жильца с двумя рысями дошли до омбудсмена по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.