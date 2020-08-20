В Италии снова распродают дома за два евро

Дом нужно будет отремонтировать за три года. Фото: wikipedia

Дом нужно будет отремонтировать за три года. Фото: wikipedia

Власти муниципалитета Самбука-ди-Сицилия (Италия) готовятся запустить акцию по продаже местных домов всего за два евро. Так они хотят увеличить население города.

Как сообщает портал Idealista, ранее в муниципалитете уже проводилась подобная распродажа, но тогда дом можно было купить за один евро. Сейчас удвоение ценника объясняется желанием обозначить второй этап проекта, который «как бы знаменует движение вперед», заявил местный мэр Джузеппе Качиоппо.

В Самбуке по такой символической цене собираются продать 15 домов. Среди условий для участия в акции — обязательная реставрация здания за свой счет в течение трех лет с момента покупки. Также покупателям придется внести 5 тысяч евро депозита, который вернут после ремонта.

Распродажа начнется после того, как будут отменены ограничения на передвижение между странами, введенные из-за коронавирусной пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дома в Италии распродают за 1 евро.