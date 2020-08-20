Литва намерена запретить въезд в страну для Лукашенко

Министерство иностранных дел Литвы намерено внести санкции по отношению к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Помимо действующего лидера Республики Беларусь, в подготовленном списке для запрета на въезд фигурирует еще 31 человек. Об этом сообщает Sputnik Беларусь с ссылкой на главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

Ситуацию уже прокомментировали в России. Официальный представитель МИД страны Мария Захарова отметила в своем личном профиле Facebook, что подобные санкции в виде запрета на въезд в страну для Лукашенко, демонстрируют факт того, что Запад пытается вмешаться в дела Белоруссии.

Напомним, что ранее Евросовет принял решение о введении определенных мер против тех лиц, которые отвечают за происходящее насилие во время протестов в Белоруссии.

Волнения в республике происходят после прошедших президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам ЦИК, Александр Лукашенко одержал победу с огромным отрывом от ближайшей соперницы Светланы Тихановской. Жители страны оказались не согласны с такими результатами и вышли на улицы в знак протеста. Участники митингов регулярно сталкиваются с силовиками, которые используют против них физическую силу, резиновые пули и светошумовые гранаты. В Евросоюзе оказались обеспокоены сложившейся ситуацией из-за участившихся случаев насилия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру Белоруссии.