Все школы Петербурга, несмотря на Covid-19, отметят День знаний

1 сентября все петербургские школы примут День знаний. Осталось лишь выбрать его формат.

По словам врио председателя комитета по образованию Петербурга Ирины Асланян, в первый день нового учебного года во всех городских школах состоится День знаний. Сейчас обсуждается его формат. Как только он станет известен, руководство учебных учреждений поставят в известность.

Напомним, ранее Gazeta.SPb.ru выяснила, что не все петербургские школы определились с форматом Дня знаний — состоятся ли торжественные линейки или ребята сразу разойдутся по кабинетам. Тем временем Роспотребнадзор опубликовал на этот счет новые рекомендации. Согласно им, торжества лучше проводить на свежем воздухе и с использованием средств индивидуальной защиты.