В Петербурге арестовали подозреваемого в незаконном сбыте оружия из США

Мужчина пробудет под стражей до 16 октября.

Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу мужчины, подозреваемого в незаконном сбыте оружия из США, до 16 октября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По предварительным данным, обвиняемый входил в состав преступной группы, которая приобретала оружия за границей, а затем продавала его на территории России. Покупателей находили через интернет или благодаря знакомствам. Считается, что арестованный – лишь часть системы, и его сообщников еще предстоит задержать. На данный момент известно о продаже 17 оружий.

Мужчина отрицает свою виновность и просил о домашнем аресте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-владельцам торговой сети «Метрика» грозит арест имущества. В общей сложности «СБР Маркет» задолжала 1,4 миллиарда рублей. Между тем, компания не располагает активами, которые можно было бы продать в счет долгов.